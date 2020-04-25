周揚青日前宣告與羅志祥分手，一則「毀滅性分手」PO文爆出羅志祥淫亂私生活，不過手上疑似握有「致命證據」，讓羅志祥凌晨二度道歉，對此醫師黃宥嘉也藉此呼籲所有男性：「現代的男人你不要妄想當了渣男，還可以洗腦女人不要報復」。

眼科醫師黃宥嘉表示周揚青「毀滅性分手」PO文，似乎有意將羅志祥「一刀斃命」，讓她直言當女人忍耐委屈愈久，報復心愈強烈，提到這一定會有很多人要女人「不要報復，要放下」，這也讓她好奇反問：「不如問男人，為什麼老是覺得做女人不接受的事而心安理得，樂此不疲」，此外更點出若羅志祥先生交往的是台灣女友，或許殺傷力會比較小，因為在前女友出來爆料前，周遭的人絕對會合力勸她要放下，不至於到一發不可收拾的地步。

對於周揚青爆料的的舉動，讓黃宥嘉不禁豎起大拇指稱讚，直呼：「女人是該負起責任不讓別的女人受苦，如果那個渣男負不起那個責任」。

(中時電子報)