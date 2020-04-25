台灣最先擋新冠肺炎，阿中部長再登外媒。（圖／翻攝自MILAT）

土耳其報導，台灣最先擋新冠肺炎，阿中部長再登外媒。（圖／翻攝自臉書Taiwan in Turkey 駐土耳其代表處）

台灣緊臨大陸，每百萬確診數字，全球183個國家台灣排在第123名，顯示我們防疫有成，而土耳其紀元報也報導，台灣是第一個阻擋新冠肺炎疫情的國家，並呼籲國際讓台灣加入WHO。

根據土耳其《紀元報（MILAT）》報導，以中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為守的台灣防疫策略，並直言「台灣是第一個阻擋新冠肺炎疫情的國家」。

台灣擁有17年前抗SARS的經驗，因此2019年12月31日接到新冠肺炎的訊息，隨即超前部屬，3天後成立針對該疾病的應對小組，並於1月20日開設中央流行疫情指揮中心（CECC）第3級，後在 1月23日和2月27日，分別升至2級和1級。

確保每個人的健康權是世衛組織（WHO）的真正使命，世衛組織需要台灣，就像台灣需要世衛一樣。但因政治因素使台灣長期被排除，希望世衛可以了解傳染病無國界，任何國家都不該被排除在外。

而臉書專頁「駐土耳其代表處」也轉發該則報導，引發網友熱烈留言，「身在台灣真的很幸福」、「哇啊啊！帥氣阿中上報」、「台灣之光！」、「Proud of my country」。

(中時電子報)