人妻找律師談離婚，竟然談上床！桃園1名人妻日前找上曾姓律師，協助她與丈夫離婚，結果2人初次見面就來電，直接在律師事務所嘿咻，而且1次就懷孕，後來丈夫發現兩人LINE對話「你能在肚子浮出來以前，說服你先生完成離婚登記手續？」得知被戴綠帽後怒告2人通姦。

36歲葛姓人妻與丈夫2014年5月結婚，2年後想離婚，便找上34歲的曾姓律師，沒想到2人第1次見面就如同乾柴碰上烈火，直接在事務所嘿咻，而且葛姓人妻一次就懷孕，墮胎後兩人又繼續交往上床。

可是，葛女與丈夫的離婚官司一直拖，結果葛女的丈夫某天突然看到妻子手機line訊息，內容與曾姓律師對話時寫：「你能在肚子浮出來以前，說服你先生完成離婚手續？」葛夫得知未離婚就被戴綠帽，氣的對2人提告妨害家庭。

檢方調查時，發現葛女與曾姓律師在對話訊息中寫道「結婚了怎麼還喜歡我」、「很可惜妳結婚了」，證明曾男知道葛女已婚，且2人嘿咻時，葛女還存在婚姻關係，因此將2人依照通姦罪起訴。

(中時電子報)