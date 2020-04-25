徐愷首次擔綱男主角，為仿拍經典廣告苦練胸肌。（答人文創提供）

「鐵牛運功散」廣告一播就是20年，廣告主角阿榮被笑稱是全台灣當最久的兵，但如果這不是個笑話呢？從一支家喻戶曉的經典廣告衍生主角阿榮當兵的離奇遭遇，變奏成一部黑色懸疑推理電影《媽！我阿榮啦》，電影找來楊小黎、廣告寵兒徐愷、蘇明明、段鈞豪、隆宸翰、王捷仟、紀殷澤主演。

電影按舊廣告的一場一景，唯妙唯肖仿拍了經典廣告「鐵牛運功散-阿榮篇」，劇組費盡心思還原，導演謝光誠導演與監製林文義表示：「在攝影風格、美術陳設、演員演出上，我們團隊都盡力還原這支最初的鐵牛運功散廣告，盼能忠實呈現台灣90年代最原汁原味的本土廣告。」

飾演醫護團醫生的楊小黎也讚：「從廣告發想出這個劇本真的太厲害了，阿榮的廣告是很多人共同懷舊的回憶，那是一種很有趣很深刻的連結！」24日曝光的電影海報以阿榮割裂的抓狂表情，傳達男主角深陷離奇難解的感覺，令人好奇他究竟是遇到什麼事。電影6月19日上映。

(中時 )