【現場直播】高雄市長韓國瑜出席新冠肺炎防疫記者會｜2020.4.25

高雄防疫超前部屬，高雄市長韓國瑜出席新冠肺炎防疫記者會，要在海軍敦睦艦隊染疫後，高雄受到的疫情作最新報告。

(中時電子報)

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