影》高雄市長韓國瑜出席新冠肺炎防疫記者會 10:392020/04/25 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】高雄市長韓國瑜出席新冠肺炎防疫記者會｜2020.4.25 高雄防疫超前部屬，高雄市長韓國瑜出席新冠肺炎防疫記者會，要在海軍敦睦艦隊染疫後，高雄受到的疫情作最新報告。 (中時電子報) #防疫 #高雄市長韓國瑜 #新冠肺炎 #記者會 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀 04:102020/04/21 娛樂新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 磐石艦官兵國中集合 引虛驚 04:102020/04/23 地方新聞 防疫從幼童做起 大崁國小響應八里區公所推廣防疫洗手歌 10:012020/04/23 社會 嘉義縣居家檢疫出關 寫信讚防疫人員很偉大 10:442020/04/23 生活 中彰投苗聯合防疫 推動10大方案簽屬合作聲明 15:262020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 新聞 趙少康：這兩人不該打臉韓國瑜 - 政治 要命8分鐘 日媒驚爆：金正恩已成植物人！？ - 政治 金正恩接班人不是金與正？北韓前外交官：他才是人選 - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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