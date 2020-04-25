敦睦艦隊官兵染疫，前副總統呂秀蓮表示，要嚴肅看待海軍「敦睦事件」；不只國防部的行政調查四大缺失而已，應該提升為國安戰略層次加以看待；她痛批，海軍兩位主官在立法院的應答如此輕狂失實，是在唬弄國會議員，更在戲弄台灣的民主政治！

呂秀蓮強調，擺在面前的是民生經濟凋萎的國安問題，但願即將走馬連任的蔡英文總統在520帶給大家新的執政團隊，新的執政藍圖，才能應對空前凌厲的執政挑戰。

國防部長嚴德發針對海軍敦睦艦爆發新冠肺炎感染卻隱匿疫情，造成防疫大破口乙事公開道歉，自請處分，並且列舉四大缺失，宣布首波懲處，包括海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦隊部指揮官高嘉濱及敦睦支隊長陳道輝調職。

呂秀蓮在臉書指出， 船艦感染新冠病毒的事，在瘟疫狂飆時期，這對已陷入這場非典型世界大戰的各國國防而言，當然是一樁重大的國安事件。

她認為，此案值得嚴肅檢討之處，還不只國防部的行政調查四大缺失而已，應該提升為國安戰略層次加以看待。

她說，二月間新冠肺炎疫情已爆開，為何國防部會堅持非得於此時出訪不可？蔡總統也予尊重。世界各國海軍感染的事例對國防部毫無警惕作用嗎？

她接著說，台灣此次防、抗疫成效獲得國內外肯定，因為中央疫情指揮中心超前部署，而全民全力配合，不解的是，國防部尤其海軍部門卻如此輕忽卸責？「防疫視同作戰」，海軍主官們難卸職責。

她說，最令人不解，甚至不齒的是，為何海軍主官們在闖出如此滔天大禍，還想隱匿閃躲？尤其海軍參謀長熬以智在立法院公然宣稱「艦上官兵身體狀況都沒問題」，而海軍副司令梅家樹更謊稱官兵在帛琉「全程戴口罩」，卻不知我駐帛琉大使館早將敦睦之旅的活動相片po網流傳。海軍這兩位主官在立法院的應答如此輕狂失實，是在唬弄國會議員，更在戲弄台灣的民主政治！

她表示，2020年初發生黑鷹直升機空難事件，折損參謀總長及其他7位官兵，已是國家大不幸。自從總統大選結束，全國又陷入對抗新冠疫情的災變中，百工百業已奄奄一息，擺在面前的是民生經濟凋萎的國安問題，但願即將走馬連任的蔡英文總統在520帶給大家新的執政團隊，新的執政藍圖，才能應對空前凌厲的執政挑戰。

(中時 )