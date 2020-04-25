楊懿軒（前）與吳肇軒的銀幕組合新鮮有趣。（双喜電影提供）

話題國片《破處》找來影壇小鮮肉吳肇軒、楊懿軒飾演「中二無極限」少男組合，吳曾在藝術電影《以青春的名義》與劉嘉玲發展姊弟戀，還被對方認證「超像年輕時的梁朝偉」；楊則是經過海選後脫穎而出的國片新血。

最新曝光的預告片中，楊懿軒被帶到摩鐵開極樂趴，曾珮瑜則飾演透過網路約來的「地方姐姐」陪他「做運動」，怎料男方情急之下忍不住在女方面前提前繳械，曾只好用姐姐的角度安慰他「當是試射」，並非空幹一場，曾還在個人臉書分享金句：「地方姐姐將帶著你去到最意想不到的wonderland。」

一反小清新校園片公式的電影《破處》，前導預告將青春期男生對性的好奇與嘗試展露無疑，楊懿軒的角色在面對互有好感的校花私下相處時，滿腦只想到「為愛掌聲」，也惹來飾演校花的「台版IU」睦媄生氣抗議：「你們男生都這樣！」預告雖然充滿精蟲上腦的衝動，卻也將不少女生經歷過不受尊重的心聲表達出來。電影5月22日上映。

(中時 )