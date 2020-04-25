基隆市三所完全中學，體育班項目各有所長，包括中山高中的田徑、跆拳道、射箭、安樂高中的女子排球、籃球、柔道及八斗高中的女子排球、男子橄欖球、跆拳道等，讓在地學子培養自己的專業技能，而各校的體育班報名也將於4月27至29日進行，甄試日期為5月2日，力邀各領域體育好漢加入。

教育處長林祝里表示，體育班的任務除了培育選手的競技能力之外，在基隆市的教育更加重視選手的學習態度，我們的目標就是要讓每位選手文武雙全，能在課堂上學習新知，培養健康且積極的學習精神，充實學業知能，同時也有能力上場應戰，代表基隆市爭取體育佳績。

市府指出，安樂高中排球隊，在去年度全國排球甲級聯賽中，隊上的3位同學皆錄取國立東華大學體育與運動科學系，其中，林姿吟、游荏茲兩位同學從國中畢業時，就被雙北的球隊招攬，但仍選擇待在安樂高中努力，而蔡佳婷則為基隆在地的好手，從國中開始投入排球專項訓練。

安樂高中體育班教練為排球國手陳美靜，3位同學表示，這位專業又親和的大姊姊除了教他們打球，更是耳提面命的強調為人處事的重要，無論在學業成就、球賽競技、球員人格培養，安中都相當重視，這也是他們考得上國立大學的重要因素。

八斗高中的橄欖球隊也大放異彩，其中，胡耀宗同學以正取第二名進入國立大學的殿堂，而徐瑞宏則錄取長榮大學，他在老師支持下，常在放學後自主練習，堅持與認真獲得多方的肯定，另外，朱凱亘來自單親家庭，由母親獨力扶養，平時利用課餘時間在夜市打工賺取生活費用，但他「從未」缺席任何一場比賽與訓練，靠著自我要求與堅持，如願考上台北市立大學。

林祝里表示，這幾位選手們，證明了自己不只熱愛運動，同時也兼顧學業與品性，證明了基隆的體育班是選手們實踐夢想的基地。

(中時 )