潭雅神自行車道禁行電動自行車，違規者今天起將開罰。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

潭雅神自行車道禁行電動自行車，違規者今天起將開罰。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭雅神綠園道為自行車專用道，市府已公告禁止行駛電動自行車，1個月宣導期過後，25日起警方將正式取締開罰，觀旅局提醒民眾莫存僥倖心態，違規者將處以300至600元罰鍰。

觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道曾於2019年10月1日至12月31日試辦禁止行駛電動自行車，為期3個月期間執行成效顯著，違規騎乘電動自行車案件數量大幅下降，獲得廣大遊客與在地居民的支持與肯定。

目前已由交通局公告自2020年3月25日起，在潭雅神綠園道正式實施禁行電動自行車，公告第一個月為宣導期，第二個月起正式取締開罰。警方於25日起將依據「道路交通管理處罰條例規定」第73條取締開罰，違規者將處以300至600元罰鍰，請民眾配合遵守法令，以免受罰。

觀旅局表示，目前除各路口處已完成設置中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌面計77處外，也結合勞工局、經發局等各局處加強宣導，以維護自行車道休憩安全與品質。

因應新冠肺炎疫情，觀旅局同仁除會同警察局於現場取締違規案件外，也配合中央防疫措施，於潭雅神綠園道周邊人潮聚集等重要節點向業者及遊客宣導勤洗手、配戴口罩、保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，共同落實全民防疫工作。

(中時 )