台鐵緊急消毒。（楊漢聲攝）

台鐵緊急消毒。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，敦睦艦隊磐石艦官兵染疫全台趴趴走，民眾人心惶惶，其中1位確診官兵下船曾到健身房，與他同足跡的台鐵車長24日出現發燒及肺部浸潤等情形，雖然一採呈現陰性，但台鐵仍緊急消毒車廂及車長入住過的乘務人員備勤房舍。

台鐵外包的斯巴克集團清潔人員全副武裝到車長曾入住過的乘務人員備勤房舍進行消毒，從入口開始沿著階梯進行噴灑消毒液，車長入住的2樓更是重點噴灑，絲毫不敢大意，就是擔心疫情隨之擴散。

台鐵台東站站長楊舜安表示，24日下午5時許接獲相關消息，馬上委請清潔外包廠商斯巴克集團，針對備勤宿舍及勤車室部分進行全面消毒。

楊舜安說，車長為高雄車班人員，接獲消息後他馬上聯絡高雄車班主任，了解車長當時值勤狀況，車長19日搭乘莒光號抵達台東，隨即入住備勤宿舍，翌日負責貨物列車。

幸好接觸人員不多！楊舜安強調，由於車長隔日負責貨物列車接觸人員不多，僅有位調車同仁與車長有較密切的接觸，雖然並未有任何症狀，仍安排同仁進行居家自主健康管理。

(中時 )