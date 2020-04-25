台鐵高雄車班某車長本月16日曾與確診新冠肺炎的敦睦艦隊官兵同處一健身房，22日檢測一採為陰性，24日進行二採時，出現發燒和肺部浸潤，被醫院隔離。台鐵產業工會呼籲，台鐵局應將宿舍休息室由過去每3日消毒、換洗床被單，改為每日進行，讓員工安心工作。

台鐵產工指出，目前已知該名台鐵車長4月17日例假，19日乘709次莒光號至台東，20日值乘貨物列車至潮州，21日即停班請其居家自主管理。期間他接觸2名車長、2名軍方押運人員，於加祿站調車時進入行車室休息。

工會憂心，該車長執勤的雖然是貨物列車，接觸的人數有限，但如果下一次換成客車列車長，恐怕需要因此消毒的空間，追蹤的人數將不可計數。目前不論司機、車長、車勤及站員，在非乘務時間都會在各站的宿舍休息室休息，消毒換床單是每3日更換，超過10人一起使用同個房間寢具，如果這次受檢的車長是客車車長，先不論旅客追蹤，光是車站內共用同個休息室的同仁，依照台鐵人力不足的情形，很可能就會影響行車的調度。

產工呼籲，應加強各地宿舍的清潔頻率，由3天改為每日換洗床被單，讓所有同仁在執勤後能安心休息，也做好染疫風險的控管。

另有台鐵人員說，目前追蹤名單有4人，但憂心實際接觸人數更多，若該名車長確診，恐再度波及到軍方。

(中時 )