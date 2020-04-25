新冠肺炎至今未研發出有效疫苗，醫界紛紛建議避免感染是最佳方式。不過，法國卻有專家表示，香菸中含有的「尼古丁」成份能夠有效降低感染風險。上個月《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）也有類似研究發表，表示大陸確診1000人中只有12.6％是吸菸者。

據《法國廣播電台》報導，位於法國巴黎的硝石庫慈善醫院（Pitié-Salpêtrière）一名內科醫生阿姆拉（Zahir Amoura）表示，一份上個月的學生報告指出，大陸確診住院患者的吸煙率偏低。阿姆拉當時對這個說法感到懷疑，但在學生米亞拉（Makoto Miyara）的堅持下，還是對此展開研究。

阿姆拉在醫院收集482名患者的資料，包含是否吸菸、年齡、性別等混雜因素，得到的結論確認吸菸者感染新冠肺炎機率較不吸菸者少了5倍。法國神經生物學家尚若（Jean-Pierre Changeux）直言，新冠病毒引起部份患者失去嗅覺，令他認為可能與神經性病毒有關，而尼古丁能附著在細胞受體上，進而阻擋病毒進入細胞或擴散全身。

目前相關研究人員打算在醫院醫療人員身上黏貼戒菸用的尼古丁貼片，嘗試尼古丁是否真能幫助避免感染新冠肺炎；對於已經染病的住院重症患者，研究人員也已申請尼古丁貼片，將繼續研究是否能減緩患者症狀。

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(中時電子報)