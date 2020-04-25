新北市府日前舉辦「武漢肺炎社區感染大規模防疫演習」，邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席，達到共同抗疫、超前部署的目標，但台中市府25日舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，「阿中部長」卻沒有來，是不是大小眼？台中市長盧秀燕對媒體詢問時，笑答「不會啦！」
台中市府25日舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」， 媒體詢問蔡英文總統認為地方超前防疫會帶來災難，盧秀燕強調，防疫工作寧願超前部署，人民會希望政府對疫情變化有所準備，而不是沒有準備。
中央今天由傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬、疾管署中區管制中心主任劉碧隆出席，中央代表認為「未到封城程度，地方政府準備期，舉辦兵推沒問題，不相衝突」。
盧秀燕也強調，防疫優先，我們不會受到政治干擾，而是「做我們該做的事」，台中市是繼基隆市與新北市之後，全國第三個舉行防疫擴大管制兵推的城市，有前兩個城市的借鏡，相信台中市一定會進行順利，也相信一切防疫超前作為與部署，會讓市民更安心。
針對媒體詢問蔡英文總統認為地方超前防疫會帶來災難。盧秀燕說，「防疫工作寧願超前部署！」人民會希望政府對疫情變化有所準備，而不是沒有準備。
(中時 )
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