嘉義大學為顧及全體教職員工和學生健康，決定4校區自下周一，4月27日起全面採取門禁管制。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學為顧及全體教職員工和學生健康，決定4校區自下周一，4月27日起全面採取門禁管制。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學已採購熱成像儀篩檢、紅外線熱感測系統及額溫槍等，落實防疫。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

敦睦艦隊確診官兵數持續增加，鑑於官兵足迹遍布各縣市，嘉義大學為顧及全體教職員工和學生健康，決定4校區自下周一，4月27日起全面採取門禁管制，平日周間一至五不開放一般民眾進入校園，有公務需求或至員工消費合作社購物者，需出示身分及相關證明文件，並配合測量體溫、配戴口罩，才能進入嘉大校園，以降低師生染病風險。

敦睦艦隊確診官兵其中一人曾到成功大學光復校區籃球場打球，導致14人被隔離案例，讓各大專院校紛紛提高警覺，嘉大22日召開新冠肺炎防疫小組會議討論後，經慎重評估，決定27日起4校區實施門禁管制，平日不開放一般民眾進入校園，民雄校區僅開放大門。

嘉大總務長黃文理表示，嘉大校區分散，蘭潭校區鄰近蘭潭水庫，新民校區及林森校區位在嘉義市，民雄校區地處嘉義縣民雄鄉，之前為敦親睦鄰，開放民眾出入校園不設限，今因疫情尚未趨緩，為減少民眾與嘉大教職員工生接觸或群聚感染風險，27日起非公務需求，平日嘉大校園不開放進入。

嘉義呼籲民眾防疫期間共體時艱，共同防疫抵禦病毒擴散，另學校也已採購熱成像儀篩檢、紅外線熱感測系統及額溫槍等，每日實施體溫測量，並設置酒精自動消毒機、餐廳餐桌架透明壓克力隔版、減少餐廳桌數與座位等落實各項防範措施。

(中時 )