台灣首場春季拍賣會今（25）日登場！台北富博斯將上拍瓷器與玉器、潮玩等約300件拍品，起拍估價總額逾5,000萬元，其中最高最高估價拍品為「清乾隆御製白玉羲之愛鵝賞件」，是源自中部機械業企業家的藏品，估價逾700萬元。

台北富博斯副總經理劉冠廷表示，疫情讓主要國家春季拍賣會一延再延，但台灣防疫部署佳，國人仍可過著繼續上班上課的半正常生活，在富博斯獲得藏家支持後，決定率先在今天下午舉行春拍，同時與美國Live Auctioneers、大陸藝狐網等4家海外拍賣平台合作，接受海外下單。

本場拍賣會以宮廷專場打頭陣，領銜的清乾隆御製白玉羲之愛鵝賞件整料為上等和闐白玉，質地潤澤凝秀，雙鵝引頸凝望，人物持筆俯視，表達羲之愛鵝的超俗意境。

另一焦點是近期國際上正夯的當代與潮流藝術專場，搜羅亞洲知名當代藝術家之雕塑平面精品，其中以中村萌的Waiting Moon木雕原作為亮點，作品童趣詼諧、充滿療癒能量，但是產量少，拍品精華還包含Kaws、奈良美智、草間彌生、空山基、金卷芳俊等藝術家精品。其他拍品還包括曉芳窯、刺繡、茶道具、近現代書畫等。

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