民視氣象主播「阿愷」林嘉愷日前在國道高速公路上行駛路肩，但他不知道國道現在有祭出新規定，仍照正常速限去行駛，結果吃到一張5000元新台幣的罰單，事後他也在臉書粉專PO文要大家注意：「提醒大家！高速公路路肩開放是一個大陷阱。」

從林嘉愷貼出的罰單可見，他月初行駛在國道三號北上65.6公里路段時，因為在路肩開到111公里大超速，最後吃了一張5000元罰單，他也忍不住在臉書發文：「提醒大家！高速公路路肩開放是一個大陷阱，因為速限改為60公里了，與主線道的限速差很多。」

（圖／翻攝自林嘉愷臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導，高公局表示，除了「桃園─林口」北上路肩外，其餘國道路肩已從今年2月17日起做出限速調整，原本路肩寬度在3.5至3.75公尺限速為80公里，但考量到多處路肩都只有3公尺寬，因此將限速降低至60公里。

國道警方統計，從2月17日至4月24日，全台國道共出現1572起違規案件，可依《道路交通管理處罰條例》第33條，處3千至6千元罰鍰。

最後，林嘉愷也說：「一條大家習以為常的大路，往往會忽略掉路旁的標示，去到陌生的地方，我們反而會多注意，這應該是提醒大家多注意路標了！」

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(中時電子報)