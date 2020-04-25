所有人都知道，2018年11月18日這場勇士與快艇之戰，卓雷蒙格林和杜蘭特爆發激烈口角衝突，成為杜蘭特日後離開勇士的導火線，不過格林最近透露，他早就看杜蘭特不爽了，「在那季開始前，我就告訴球團高層，我跟杜蘭特不對盤！」

格林更是公開指責杜蘭特忘恩負義，「在勇士我跟他關係最親近，當你有問題時，你來找我傾訴，我們關係非常好，後來怎麼變調呢？當我跟他激烈爭吵，我就在想，你在跟誰說話啊？我在你來到勇士這裡之前，就已經是全明星球員了。」

「不要認為我只是小角色，不會打籃球，我是個成年人了，」格林說，「我當時是站在杜蘭特那邊的，我可以為你擋子彈，為你遭媒體抨擊，為你禁賽或吃罰單，因為你是我這邊的人，作為最基本的回報，我只需要的是你和我站在一起。」

格林也很不滿當時衝突過後，勇士總教練科爾與總管邁爾斯對他的態度，因為當時3人待在機場航廈談了快兩小時，科爾與邁爾斯只是不斷要求格林要向杜蘭特道歉，「我只告訴他們，這是矛盾後的結果，不管我怎麼道歉，杜蘭特走定了。」

「邁爾斯後來告訴我，要把我禁賽，我笑了，他告誡我不該如此反應，我的感覺是他們想要挽留杜蘭特，讓他感覺良好而已，我沒看過有人因為跟隊友吵架被禁賽，」格林說，「在這次衝突過後，一切都不同了，整個狀況也跟著更糟糕了。」

(中時 )