周揚青承認以前為了羅志祥很多不能寫。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

陸網友發起守護揚青話題，周揚青表示暖心。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

周揚青日前發出分手信，親口證實與羅志祥（小豬）9年感情畫上句點，今(25日)凌晨她發文說發現大陸網友有人發起「守護揚青」話題，讓她開心直說：「哈哈，真暖心」。有粉絲擔心事情爆發後，總有一天周揚青會封口不再和他們交流，周揚青則承諾說絕不會不再碎碎念，「以前因為要顧及另一半，所以很多不能寫，但是以後不怕啦」。

曝出和小豬分手內幕後，周揚青近日仍在個人微博小號和粉絲互動，有人酸他們是「分手費沒談攏」，周揚青則說：「你知道為什麼我這麼有底氣嗎？因為一，我不要錢，二我沒所謂我以後的名，我什麼都不怕，什麼都不好，才敢這樣，別拿你齷齪的思想去揣測別人，不是所有人都像你那麼功利！」

有網友擔心周揚青以後會「被封口」，建議她再另外開個「小小號」，周揚青則回：「我開小小號可能就顧不來這個號了…我腦子沒那麼多哈哈哈，除非有一天真的真的有這個必要吧，不過放心以前因為要顧及另一半，所以很多不能寫，但是以後不怕啦，我寫的所有東西都可以給全部的人看，所以我不會不碎碎念的」。

(中時電子報)