藥局排隊買口罩人潮未減。(蔡依珍攝)

大口罩變小口罩 鄭文燦：我做很快

鄭文燦支持藥師：瑕疵口罩免費換 讀卡機補2000元

實名制口罩3.0版上路，網路和超商都能買口罩，但藥局排隊人潮未減，桃園市長鄭文燦25日在防疫會議表示：「不能有了後面、就忘記前面辛苦！」祭出3措施，包括瑕疵口罩更換補給、補貼2000元讀卡機耗損更換費、以及舉辦防疫藥事人員表揚，全力給予支持。

鄭文燦說，現行口罩販售有3大系統，包括藥局、網路和4大超商，都能用健保卡購買，自己也都試驗過，非常方便，但不能「有了後面就忘記前面辛苦」，健保藥局幫忙販售口罩的委屈跟辛苦都看在眼裡，他也提到，因為這次口罩銷售業務，藥局長者用藥安全服務增加，持處方箋領藥的病患也增加，減少過去拿藥要跑大醫院的情況。

鄭文燦表示，因販售量大，每個藥局一天2000片，藥局不時會收到汙破損的口罩，雖然中央有提供更換機制，但取換貨手續麻煩，桃園市率先與藥界三大公會藥師公會、藥劑生公會和西藥商公會合作，提供備用的防疫口罩讓藥局可簡化手續退換瑕疵品。

另外，讀卡機設備損壞率相當高，有的藥局2個多月來已經壞了3次，每台要價3900餘元，市府也決議補貼一半、2000元，當耗損補貼，強調藥局系統未來不會退場，仍會持續運作。

鄭文燦也提到，很多都是一人藥局，為了防疫全力做好服務，透露有位藥劑生患有小兒麻痺，為了服務買口罩的長者，每天都站半天以上，身體無法負荷，最後在家人要求下不得不退場，為了獎勵這些在第一線為防疫努力的藥師，將舉辦防疫藥事人員表揚，由公會推介、給予鼓勵。

針對兒童口罩缺貨問題，他也指示衛生局和教育局，邀集學校、幼兒園、課後照顧班等舉辦座談會，了解第一線兒童口罩實際狀況與可能面臨問題，並推動製作布口罩、大口罩變小口罩教學，疾病管制科長葉潔瑩也當場在防疫會議示範大口罩變成船形小口罩的方式，鄭文燦說，只要3分鐘就能完成，希望讓兒童口罩供應充分，安家長的心。

(中時 )