新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並視察宮廟防疫作為。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並視察宮廟防疫作為，針對五一勞動節連假將至，侯友宜表示，連假期間還是向市民建議，若無其他事情還是不要外出趴趴走，待在家裡最安全，會分階段管控，若人潮、車潮超過管制量，「該封的路、該管制的地方都會封起來！」

侯友宜表是，民眾若到新北市各景點一定會有人流、車流管控，會透過網路、APP等方式讓民眾可以及時了解是否再度適合前往，進到風景區內要保持社交距離及戴上口罩，會嚴格管控，連假不能成為防疫破口。

侯友宜仍持續建議，民眾若無事情盡量待在家裡不要外出趴趴走，若有需要外出也要注意人潮、車潮管控，「人多的地方就不要去！」尤其封閉型空間盡量不要進去，讓防疫觀念落實。

侯友宜表示，若風景區人潮、車潮超過管控量，一定會啟動只出不進，該封的路、該管制的地方都會封起來，新北市有分階段管制，共分為3階段，先從管制來評估、再來只出不進、最後全部封閉，會隨時傳簡訊告知民眾不要來了，會隨時告知民眾

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