天主教神父甘惠忠16日於美國辭世，台南學甲伯利恆社福基金會25日上午舉辦追思禮拜，蔡英文總統親自到場，頒發總統府褒揚令，她表示，甘神父雖然已經逝世，但他對身障朋友的貢獻、溫暖關懷，會永遠留在所有台灣人心中。

蔡英文致詞時讚揚甘神父為台灣的奉獻，他把台灣當成自己故鄉，也是台灣國籍法修改後第一位領取台灣身分證的外籍人士；3年前雙十國慶，甘神父雖然腳受傷，還堅持站在台上領唱國歌，神采飛揚的樣子，讓蔡總統到現在印象深刻，稱讚甘神父是真正「正港台灣人」。

蔡英文25日特別南下參加甘惠忠神父的追思禮拜，並頒發甘惠忠神父褒揚令，由天主教台南教區主教林吉男代表接受。

1963年甘惠忠神父來台傳教，1976年任職台南市瑞復益智中心，又創辦高雄樂仁啟智中心、台南玉井德蘭啟智中心、伯利恆文教基金會等，投身早療融合教育，幫助無數的特殊孩子與家庭，晚年因健康不佳回美療養，16日在美國逝世，享壽84歲。

為緬懷甘神父，學甲伯利恆文教基金會、天主教台南教區等團體20日於甘神父生前募款興建的早療融合教育中心禮堂舉辦追思彌撒，台南市長黃偉哲在追思會上頒發「正港台灣人」台南卓越市民表揚狀。

學甲伯利恆文教基金會另於大樓入口處布置甘神父的追思會場，開放至27日，供民眾追思，不少神父的好友、工作夥伴、學甲的鄉親，都陸續到場追思。

(中時 )