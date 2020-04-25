淮揚菜是中國傳統四大菜系之一，發源於揚州、淮安，特色是強調本味，口味清鮮平和、鹹甜濃淡適中，重點是「不時不食」，一定以當季食材製作料理。位在台南的飯店，就使用春季豐富食材，從即日起至2020年5月31日推出「淮揚春色」料理，讓客人品嘗季節的滋味。

其中「滿園春色」其實是素鵝，為淮揚菜系裡不可或缺的一道冷菜，主廚特意把綠、粉、黃、紫4種顏色調配在一起，達到色香味形意境。

茉莉花茶香薰魚。(圖／台南大員皇冠假日酒店提供)

「茉莉花茶香薰魚」中的薰鯧魚是江浙滬一帶融合淮揚菜的代表菜之一，也是冷菜熱做的經典菜式，醬汁濃稠、酥脆且回口鮮甜，風味獨特值得一嘗。

櫻花蝦翠塘茭白。(圖／台南大員皇冠假日酒店提供)

淮揚菜系講究刀工精細，在「櫻花蝦翠塘茭白」這道手工菜完整體現，茭白經過清湯的煨煮合著菠菜的清香，口感豐富清爽，加上朵朵白色茭白花映著翠綠的菠菜汁，擺盤很有意境。

金湯蟹粉花膠筒。(圖／台南大員皇冠假日酒店提供)

「金湯蟹粉花膠筒」裡的花膠筒指的是魚肚，魚肚口感厚實，與手工拆的蟹粉一起燴製，鮮味十足。

金桂雨花石湯圓。(圖／台南大員皇冠假日酒店提供)

「金桂雨花石湯圓」是一款創新淮揚名點，它的構思十分奇特，在湯圓的糯米皮中加入可可粉，呈現雨花石紋路，Q彈外皮包裹著芝麻流沙餡，吃起來綿滑香甜。

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(中時電子報)