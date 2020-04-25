高雄市長韓國瑜今（25）日主持防疫記者會，揭露目前敦睦艦隊確診個案總計13例，居家隔離251人，出現疑似症狀19人，5人檢驗中，自主健康管理3876人，市府會持續追蹤，也呼籲市民注重防疫，並強調5月3日兵推演練會堅定不移。

韓國瑜表示，昨晚起春安演習重新啟動，因為擔心疫情關係，造成市民經濟蕭條、困難、收入減少，恐怕出現治安等不同問題，為保護市民，會加強警力及結合民力，「這是對市民的承諾，應該做的事情」。

高市警局長李永癸提到，警察局昨晚重新啟動春安演習，全面動員起來，除警力加強外，也動用到民力，包括義警、民防、守望相助隊等，大家共同維護治安，加強重要地區巡邏、路檢等工作，全力保護市民生命財產，防止竊盜、搶奪、詐騙等情事。

另外，衛生局副局長林盟喬指出，日前公布6波共39處重要活動地點，已陸續完成環境清消、疫調與健康監控，25日起全面恢復營業，市民朋友可安心前往採買消費。

針對昨日新增1例敦睦艦隊確診個案，發病日為4月22日，衛生局簡任技正潘炤穎說，推算評估該案可傳染期間已無進出或停留人潮聚集的公共場域，因此綜合研判回溯接觸史、旅遊史後，評估所到之處感染風險不高，未再公布新一波的重要活動地點。

(中時 )