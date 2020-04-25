婦聯會去年決定不轉型成為政黨，內政部最快在4月27日得下令解散清算。海外婦聯會發起「救救婦聯會緊急連署」，婦聯會主委雷倩批評，內政部欲依據政黨法消滅婦聯會，除了要廢止立案外，也將清算婦聯會390億元財產，若果真如此，將提起訴願與行政訴訟。

政黨法規定，原依人民團體法備案的政黨，應在去年12月7日前補正組織、章程並完成法人登記，政治團體也應修正章程轉換為政黨，內政部認為婦聯會未在此之前轉型為政黨，函請婦聯會限期補正，內政部的最後通牒為明天，若未補正，將依法廢止立案，財產將進行清算。

海外婦聯會自昨天午夜發動「救救婦聯會緊急連署」，向國際尋求聲援與各界關注，一天之內收到數萬人支持。婦聯會主委雷倩說，內政部最後通牒為4月26日，美國婦聯人面對內政部撤銷登記命令覺得非常震驚，因此不少曾在抗戰時期捐助給蔣夫人的後代都力挺婦聯會，昨也聽到1972年美國政府外圍組織也曾捐助給蔣夫人。

雷倩強調，婦聯會從來不推薦候選人參加公職選舉，先前告知內政部欲轉型成基金會但未獲得同意，之後又向衛福部申請成新的組織又不被允許，這實在毫無道理。

雷倩批評，內政部公文用詞奸巧，要求婦聯會依法補正，若無將依據政黨法43條廢止立案，進行財產清算，形同消滅婦聯會，政府應遵守人民結社自由，不該強迫轉型成政黨。

她抨擊，黨產會罔顧事實，逕行認定婦聯會99.3％、約388億元財產為不當取得，被政府扣住，只留下2.4億元供婦聯會動支，但去年稅金以390億元計算，共繳交2千多萬稅金給國庫，「政府沒收房子卻要民眾付房屋財產稅」。

詢及去年代表大會決議不轉型成政黨的原因，雷倩說，蔣夫人具有政治、外交、慈善身分，但成立婦聯會的宗旨為慈善公益，若轉型成政黨，就違背婦聯會長期以來的傳統，同時可能落入中華文化復興總會、農田水利會等被別人吃掉的命運，無論如何擬定章程，都可能被其他有心人士藉大量加入後，完全改變原有的組織。

(中時 )