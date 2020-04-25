五一連假即將到來，北市府將比照新北、桃園、台中市，於西門町、故宮、中正紀念堂等11處熱門觀光景點設置即時影像系統，並將畫面同步至台北旅遊網、「現在玩台北」APP，供民眾出遊參考，北市副市長黃珊珊表示，今天完成測試，將在4月27日正式上線。

黃珊珊指出，各大景點cctv即時影響系統，今天完成測試，27日將會正式上線，就是台北市所有路段上面，警察局的監控系統，包括車流的影像，還有每個景點、門口的影像會在台北旅遊網上線，所以民眾可以看現場的即時影像來判斷說，這個地方人流的狀況，如果超過很多的數量的話，會即時在線上做相關的提醒說，有哪些景點比較多人要多注意。

黃珊珊呼籲，目前還是回到指揮中心的規範，戶外保持1公尺，然後室內保持1.5點的社交距離，其實是可以安心的做相關的活動，並不是100％不能做，只是可能民眾在逛大街，吃東西的時候特別小心，台北市民仍希望能正常的生活。

黃珊珊認為，經過上次連假的狀況，相信很多民眾也都知道，去太多人擠人的地方是相對比較風險高，我相信台北市民或是台灣民眾現在的警覺心，應該不至於發生過度群聚可能有感染風險。

(中時 )