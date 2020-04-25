國防部敦睦艦隊爆發群聚感染新冠肺炎，傳出台鐵局一名車長曾與磐石艦確診官兵接觸，交通部長林佳龍今上午陪同行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館後證實，確實有一位貨車車長曾與確診案例接觸，經配合指揮中心疫調及篩檢，日前一採陰性，但因該員有發燒症狀，已進行二採，結果預計今天出爐，曾與該車長接觸人遠已進行自主健康管理，並行經處已進行全面消毒。

針對台鐵傳出有車長確診案例，台鐵局一名貨車車長，因為有接觸敦睦艦隊確診案例，因此已經配合指揮中心疫調並篩檢，一採陰性，但因為該員同時有發燒症狀，為求慎重進行二採，結果預計今天出爐。

林佳龍說，針對該名車長曾接觸過的所有人，已經要求進行自主健康管理，相關人員曾行經的地方全面消毒。

至於是否有跟乘客接觸，林佳龍說，該員主要是貨車的車長，接觸對象比較單純，但是他曾有出入幾個車站紀錄，並接觸台鐵的同仁，這部分掌握到曾有2名車長有接觸史，已經進行自主健康管理中。

(中時 )