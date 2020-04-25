基隆山間日夜皆美，螢火蟲季更讓夜空增添風味，基隆市政府在4至6月油桐花盛開以及螢火蟲現蹤的季節，特別推出賞花、賞螢景點及正確的觀賞方式，讓遊客可在欣賞油桐花及螢火蟲的同時做好環境保育。

◎跟著蝴蝶去旅行 南投推13條遊程

南投縣埔里鎮是蝴蝶王國，發現蝴蝶種類達210多種，占全國半數以上，水保局南投分局結合日月潭風管處，以日月潭為中心，涵蓋埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮與信義鄉，規畫13條遊程，歡迎大家避開疫情，走進農村，跟著蝴蝶去旅行。

◎5月起 山川琉璃吊橋 周一免費入場攝影

受新冠肺炎疫情影響，屏東山川琉璃吊橋遊客數減少，為了行銷推廣吊橋美景，並鼓勵體驗原住民族文化與歷史，屏東縣政府決定5月起至年底，每周一開放攝影愛好者及結婚新人免費入場拍攝，也歡迎民眾在防疫期間到戶外、空曠處舒展身心。

◎修繕步道 雲林草嶺10景玩透透

1999年921大地震改變了雲林古坑草嶺地貌，道路柔腸寸斷，遊客止步，觀光產業一蹶不振，居民共識交通是重振產業的命脈，近年來積極爭取各項計畫經費整修，如今不僅草嶺10景等風華再現，居民也練就十八般武藝，司機、導遊兼保母，疫情當前，遊草嶺最安全。

◎馬祖藍眼淚 首現安平漁港

台南也有藍眼淚！近日不少釣客發現台南市安平漁港水面出現藍光，嘖嘖稱奇，海巡人員17日凌晨2時許見狀，誤以為船隻漏油，請來台南市政府環保局採樣，初步認定是馬祖「藍眼淚」藻類首度現蹤台南，吸引民眾夜間朝聖。

◎美化宜梧滯洪池 打造雲林水樂園

雲林縣口湖鄉宜梧滯洪進行環境改善工程，加強整體綠美化、周邊設施，雲林縣政府21日表示將以口湖遊客中心與宜梧滯洪池為據點，結合周邊三條崙海水浴場、箔仔寮彩繪村等景點，讓遊客泛舟、戲水、打卡，發展雲林沿海休閒旅遊產業。

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(中時電子報)