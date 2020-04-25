迎接母親節到來，台北松山意舍酒店的「Que原木燒烤餐廳」推出母親節特別企劃，5月1日至5月3日、5月9日至5月10日雙週末，午晚餐時段推出『寵愛媽媽四人分享餐』，有牛排、活龍蝦燉飯、前菜、高纖沙拉及母親節限定蛋糕等豐富餐點，四人分享餐價格新台幣5,200元+10%。

另外，針對想帶媽媽來趟城市旅行的朋友，台北松山意舍酒店特別推出母親節餐點加住宿優惠活動，即日起至5月10日前在官網上預訂「寵愛媽媽四人分享餐」即可以888元加購101景觀房型，用餐當日即可入住高空美景房。

為了感謝媽媽們，Que餐廳主廚將一整隻的碳烤過的波士頓龍蝦加入海鮮、紐奧良香料及義大利米一起烹煮，做成鮮甜的『紐奧良香料波士頓活龍蝦燉飯』，飽滿龍蝦肉彷彿在舌尖跳舞，燉飯吸收了微辣的紐奧良系香料味與新鮮海味，完美呈現海鮮燉飯的濃郁香氣。

主餐為Que餐廳的招牌『原木燒烤美國Brandt帶骨自然肋眼牛排16oz』，來自美國的頂級自然牛，經龍眼原木燒烤過後，烹調出油花分佈均勻、表面焦脆、肉質軟嫩的牛排。配菜還有廚師手工揉製而成的『酥炸黃金蟹餅佐XO醬美乃滋』以及使用五種生菜和大量堅果、藜麥的『高纖藜麥酪梨沙拉』，豐盛又健康的料理滿足媽媽的胃。

母親節四人分享餐中的『水蜜桃玫瑰起士蛋糕』，以玫瑰、奶油起司調配黃金比例製成乳酪蛋糕基底，蛋糕體綿密，上方鋪滿當季水蜜桃增加果香，表面點綴玫瑰花朵，花香與果香入口時一起迸發，口感浪漫奢華。同時，Que餐廳也提供6吋『母親節水蜜桃玫瑰起士蛋糕』外帶服務，只要新台幣900元，於2020年4月30日前預購更可享9折優惠。今年母親節就用最浪漫驚喜的方式寵愛媽媽吧！

為了讓媽媽擁有輕鬆愉快的母親節假期，台北松山意舍酒店推出限時加購住房專案，即日起至2020年5月10日前，於官網amba-hotels.com訂購「寵愛媽媽渡假888限時專案」，可同時享有價值5,200元＋10%的『寵愛媽媽四人分享餐』及加價888元入住101景觀房型住宿一晚之優惠，最多可加訂兩間房，用餐日期與入住日期需為同一日，5月10日前預訂，可依您的需求選擇2020年6月30日前之住宿與用餐日期，十分適合全家人一起出遊。

台北松山意舍酒店交通便捷，位於捷運松山站旁，坐擁高樓景緻，將台北地區的都市美景與綠地河景一覽無遺，通透開闊環境搭配自然協調的光線，品嘗美食佳餚或入住景觀套房，是母親節孝親感恩的好提案。

(工商 )