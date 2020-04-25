在新冠肺炎大流行的美國，食物浪費的悲劇正在上演。在封城居家禁令下生活，人們一方面上超市搶衛生紙搶糧食，另一方面，產地的酪農、菜農正傷心的將大量農產品整批丟棄。

據《紐約時報》報導，美國最大的乳品合作社美國酪農（Dairy Farmers of America）統計，酪農們一天倒掉1400萬公升牛奶；養殖業也受創，一個養雞場每周銷毀75萬顆未孵化的雞蛋，甚至已經孵化破殼的小雞，也要安樂死。

為何會走到這個地步？這是疫情導致的供需失調，因為居家禁令，餐廳、學校紛紛關門，原本預定提供給餐廳、學校等單位使用的農產生鮮食品無處可去。

在全美星巴克門市紛紛關門後，其供應商克利夫蘭奶製品加工廠，每三天只需送一次奶，需求大減之下，牛奶多到沒地方放，工廠也不再到向上游酪農載運牛奶，酪農們的牛奶只能倒掉。

《TMJ4電視》採訪日落農場，身為第六代的農場主人休斯說，她在過去兩周內倒了1萬加侖的牛奶，很心痛很沮喪，以前從未發生過，這是一夜之間發生的。

除了牛奶，上百萬磅的洋蔥、整片的四季豆也被就地掩埋，雞肉養殖場的雞蛋滯銷，只得大量銷毀，雞肉加工大廠桑德森農場（Sanderson Farms）就已經報銷75萬顆未孵化的雞蛋，占總產量的5.5%，甚至連已孵化的小雞，也不得不選擇讓它們安樂死。

為了搶救農業，美國農業部宣佈一項190億美元的救濟計劃，對此，畜牧農業普遍認為，雖然不可能產生巨大的影響，但仍將有所幫助。

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(中時電子報)