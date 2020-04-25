前台南市議長李全教因議長賄選案被台南高分院更二審判刑9個月確定後，除於2月4日主動報到執行外，也認為判決違法聲請再審。不過，台南高分院以李全教提出的證據，無法影響更二審對犯行的認定，聲請再審並無理由駁回，不得抗告。

前台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，一審被判刑4年、褫奪公權5年；二審改判3年6個月、褫奪公權5年；更一審駁回上訴，維持一審原判；更二審變更法條改依選罷法第100條的預備行求賄賂罪改判有期徒刑9月，褫奪公權3年。鑑於此罪最重本刑為1年以下有期徒刑，依法李不能再上訴，在台南高分檢以更二審判決並無違法之處為由放棄上訴後，今年1月31日全案確定。

台南地檢署原本通知李全教於2月13日到案執行，但李2月4日下午主動提前報到，並強調不會迴避司法，也拒絕被檢方派人盯梢再次羞辱，但仍將尋求非常上訴爭取平反。經聲請再審後，還是被駁回且不得抗告。

(中時 )