國人10大死因最新統計中，癌症仍然是國人死因榜首，但心血管相關疾病，對於國人的影響，卻也不容小覷。除了心臟疾病、腦血管疾病，包括「三高」中的高血壓、糖尿病，甚至是腎臟疾病，都是息息相關的；該如何預防心血管疾病？可以吃哪些食物來保養心血管呢？

1、納豆：

號稱全球最長壽的日本人，食用納豆已有上千年的歷史，日本富崎醫科大學被稱為「納豆之父」的須見洋行教授，就發現納豆食品含高濃度的血栓溶解成分，就是納豆當中的納豆激酶。營養師鄭淳蔚也指出，納豆含大量抗氧化物質異黃酮和維生素E，研究顯示納豆中的納豆激酶能夠幫助血壓平穩、溶解血栓，並建議成人每天食用2000FU以上，有心血管問題的人，每日則建議4000FU左右，達到保健目的。

2、紅麴：

根據《本草綱目》記載，紅麴「性甘、溫、無毒」，具有消食活血、健脾暖胃。鄭淳蔚指出，日本學者發現紅麴的天然有益成分monacolin K具有抑制「HMG-CoA還原酶」作用，可幫助促進降低血清膽固醇、三酸甘油酯的濃度。

3、葡萄籽：

抗氧化作用在減少自由基對人體的破壞，能間接降低血管發炎，進而減少斑塊產生的破壞，而具有保護心血管的作用。葡萄籽中富含的原花青素，是至今為止所發現最強、最有效的抗氧化劑，其抗氧化能力約為維生素E的50倍、維生素C的20倍，其可增加人體抗過敏、減少皮膚受損機率、防治心血管疾病及免疫力低下、保護血管壁不受損傷，進而減少中風的危險。

4、銀杏：

俗稱「白果」，屬於乾果類，《本草綱目》記載：「熟食溫肺、益氣、定喘嗽」。銀杏果含有豐富的維生素C、核黃素、胡蘿蔔素等成分，可以加強心腦血液循環、降低膽固醇，並改善心血管疾病及高血壓等症狀。不過，適量攝取銀杏果有益，過多則有害，故不建議大量食用，也不宜生食。

5、輔酵素Ｑ10：

輔酵素Q10別名「維生素Q」，1957年由美國威斯康辛大學Dr. Frederick Crane博士從牛心臟中分離出來，而後用於心臟病的治療，在人類重要器官中如心臟、肝臟、腎臟等的含量非常高。但是文獻指出，Q10從20歲以後，就快速自人體中消耗，因此，年紀愈大的人愈需要補充。

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(中時電子報)