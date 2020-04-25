台南恆大口罩工廠油桶大火 火勢已控制 11:552020/04/25 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，目前火勢已控制。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，目前火勢已控制。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，目前火勢已控制。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，台南市消防局9點36立即出動消防局白河中隊白河、新營、後壁及東山等分隊前往搶救，目前現場火勢已控制，詳細火災原因還待調查。 消防局獲報後前往搶救，前往現場途中發現大量濃煙，立即再請求支援，中心派遣東原及關嶺出動4車7人前往救災。 據了解，員工宿舍旁一直徑約2公尺的油桶起火燃燒，油槽內為重油，儲量不多，消防人員先出2水線防護避免延燒，火勢已被控制，現場無人受傷受困，詳細的起火原因和損失，則待相關單位調查。 (中時 ) #火勢 #白河 #現場 #消防局 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診趴趴走 消防局加強防疫救災訓練 08:352020/04/21 生活 防範高樓災害 南市消防局辦雲梯消防車訓練 13:182020/04/21 社會 動保管制隊員為救狗差點溺水 縣府安排消防局講授專業課程 18:052020/04/21 生活 培養防災意識 新北消防局將打造科技體驗館 10:382020/04/22 生活 119報案APP 桃消防局推廣下載 11:032020/04/22 社會 寓教於樂 新北打造防災體驗館 04:102020/04/23 地方新聞 智能防災上線 救援應變更即時 04:102020/04/23 地方新聞 中市火災證物鑑定獲雙認證 參加美國能力測試 12:552020/04/23 社會 嘉義縣最老雲梯車 今功成身退 15:212020/04/23 生活 中市消防局第五大隊增建竣工 不用再擠14張辦公桌 20:132020/04/24 生活 社會熱門新聞 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 台南恆大口罩工廠油桶大火 火勢已控制 - 社會 情侶無視封城令 沙灘上女下男上「全力衝刺」 - 社會 你出手我出嘴！國道警壓制失控男 學長一旁講電話GG了 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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