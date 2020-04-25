台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，目前火勢已控制。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，目前火勢已控制。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區恆大口罩工廠上午發生火警，台南市消防局9點36立即出動消防局白河中隊白河、新營、後壁及東山等分隊前往搶救，目前現場火勢已控制，詳細火災原因還待調查。

消防局獲報後前往搶救，前往現場途中發現大量濃煙，立即再請求支援，中心派遣東原及關嶺出動4車7人前往救災。

據了解，員工宿舍旁一直徑約2公尺的油桶起火燃燒，油槽內為重油，儲量不多，消防人員先出2水線防護避免延燒，火勢已被控制，現場無人受傷受困，詳細的起火原因和損失，則待相關單位調查。

(中時 )