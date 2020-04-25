16年首次 美B-52轟炸機撤出關島

美國目前沒有重型轟炸機部署關島，而這是16年來第一次。

據CNN新聞網25日報導，當5架B-52「同溫層堡壘」（Stratofortresses）轟炸機4月17日飛離關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）時，也結束了「轟炸機續刷存在感」（Continuous Bomber Presence, CBP）任務。而以往五角大廈不斷吹捧，說這是在亞洲和西太平洋威懾潛在敵人，並讓盟友安心的關鍵。

在CBP任務計畫下，B-52，B-1和B-2隱形轟炸機每6個月輪流部署關島。由於只要短短幾小時，這些轟炸機就能飛到像是北韓，還有南海等太平洋閃點，為美國的空中戰略力量裝上利齒。

如今美國戰略司令部（US Strategic Command）卻說，轟炸機從美國大陸起飛更能發揮效力。他們主張，一旦有必要，它們仍能部署太平洋，但是回到美國本土，它們能更迅速地因應如波灣等潛在熱點的變局。

美軍戰略司令部（STRATCOM）發言人安塔納索夫（Kate Atanasoff）說，這些轟炸機常駐美國，可以提高作戰彈性，一旦有必要，可以從更多海外據點派赴印太地區，而這符合了五角大廈2018年「變幻莫測作戰」（operationally unpredictable）的國防戰略。

(中時電子報)