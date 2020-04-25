新冠疫情衝擊全球經濟，各國政府紛紛祭出紓困方案，美國總統川普更是狂撒幣救市，而台灣是否應跟進「發現金」，各界出現各種不同的聲音。財信傳媒董事長謝金河認為，台灣儲蓄高，發現金不一定有效，找出「慘業」和「底層受波及勞工」，把錢花在刀口上，更容易發揮效果。

謝金河在臉書分析「後疫情時代的台灣經濟新定位」，他提到以台灣口罩國家隊為例，認為「台灣工具機產業那麼具有機動力，如果不是把防疫視同作戰，我們可能仍困在一例一休的漩渦，一定動彈不得。回頭看勞基法要不要適度修整？台灣有很多不合時宜法令，可能需要打掉重練，並且重新開機，像台灣的租稅，如果夠有競爭力，有錢人為什麼一定要把錢放在香港，新加坡？」

謝金河指出，工商恊進會理事長林伯豐批評台灣紓困金額太少，林伯豐把各國紓困的錢用GDP的比重來看，美國2.2兆美元，比重是10.2％，另外新加坡10.8％、德國是31.8％、南韓是6.8％，台灣只有5.5％。但老謝認為，「每個國家疫情不同，救市力道也不一樣，像美國領時薪的工人很多，川普必須空中灑錢，台灣儲蓄高，發現金不一定有效」。

「大陸第一季成長率負6.8%，可從進出口總額、社會零售金額、規模工業生產值，及固定資產投資四個指標來參考，前兩月衰退的力道比3月大，假如大陸最差是首季，歐洲、美國最慘可能從3月到5月，最壞的應該在4月，全球經濟向下滑的力道可以從中比擬。」

謝金河補充，香港3月機場統計，客運很慘，貨運小幅下滑，這可以看出，在疫情撞擊下，人流急凍，但物流受到衝擊相對較小，從這些數據可以模擬未來幾個月的變化。

他最後提醒，「疫情不會很快結束，人們必須與病毒共存，未來量體溫，戴口罩，勤洗手，保持社交距離，可能是大家的生活基本態度！」

(中時電子報)