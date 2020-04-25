追蹤軍事飛行器動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今早顯示，一架美國海軍P-3C反潛機航經巴士海峽進入南海，這也是美國軍機4月以來，第12度派軍機航經我國南方外圍空域。

根據公開資訊，美軍本月至今12度派軍機航經巴士海峽進入南海，分別為8日RC-135U電偵機、10日RC-135U電偵機、11日EP-3E電偵機、12日EP-3E電偵機、13日RC-135W電偵機與P-3C獵戶座反潛機各一架、14日P-3C獵戶座反潛機、15日RC-135W電偵機、17日RC-135W電偵機、18日P-3C獵戶座反潛機、21日EP-3E電子偵察機、今日P-3C獵戶座反潛機。

此外，美國海軍「伯克級」驅逐艦貝瑞號（USS Barry DDG-52）本月10日、23日由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛，執行一般任務。

(中時 )