日本《週刊現代》引述一名大陸相關醫療人員報導，金正恩在地方視察期間突然心臟病發，北韓醫生即時搶救，並緊急通知大陸求援。由於金正恩病情危急，北韓醫生需即時為他開刀進行心臟支架手術，惟執刀的外科醫生未有醫治肥胖病人的經驗、加上太過緊張而手抖不已，原需時1分鐘的手術最終用了8分鐘，導致金正恩成為植物人。

該報導指，陸方接報後，已即時派遣中國醫學科學院阜外醫院心血管病中心和人民解放軍301病院兩間醫院的50人醫療團趕搭專機飛往平壤。但陸方醫師團趕到時已經為時已晚，無計可施。不過，此消息均未經陸方或朝方證實，而中共中央對外聯絡部早前亦否認金正恩病危消息。

在有關金正恩健康狀況的消息不斷之際，中國鐵路瀋陽局集團週五宣佈，停駛北方城市到丹東、琿春的火車，為期3周；此舉被內地網民視為中朝邊境的異動。網民猜測，有關情況亦有可能是反映將有北韓重要人物訪華，懷疑金正恩乘專列到北京求醫；亦有人估計是與新冠肺炎疫情有關。

(中時 )