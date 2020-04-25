新冠肺炎病毒侵襲全球，大多國家都採取居家隔離政策，以防染疫，但英國卻有1名男子卻因「隔離致富」，由於隔離期間太無聊，便上網購買樂透，結果意外中了5800萬英鎊（約新台幣21億元）頭獎，一夕間成了大富翁。

英國一名單親爸疫情隔離間上網買樂透，意外中了約新台幣21億多元頭獎。(示意圖/美聯社)

據《每日郵報》報導，這名中頭獎的幸運兒萊恩(Ryan Hoyle），是名單親爸爸，從事木工行業，與妻子離婚後，帶著一名11歲女兒住在曼徹斯特羅奇代爾市，因為平時就有買「國家樂透」習慣，疫情期間在家中隔離，便改到網路買彩券。

結果萊恩本周收到1封電子郵件，通知他17日買的彩券獨中頭獎，獎金5836萬6487英鎊（約新台幣21億元）。突然變富翁的他向媒體坦言，當時腦袋一片空白，完全不敢相信，經多次確認才確定真的中了大獎。

萊恩說，現在還沒想到獎金如何使用，但可以確定的是，父母不僅可以提早退休，媽媽的髖關節手術費用也有了著落，等疫情結束，會帶女兒去迪士尼樂園，可能還會送她一支全新的iPhone手機。

(中時電子報)