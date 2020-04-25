新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並視察宮廟防疫作為，媒體關心新北市繼兵棋推演之後下階段的防疫作為，外界也傳出「侯友宜並非順時中而是領時中」。侯友宜表示，接下來要以他國經驗引以為鑑，還有哪些破口，要借別人的破口，作為事先必須更重視的關注點。

侯友宜提到，新加坡疫情本來已經控制住，但外籍移工宿舍卻成為破口，瞬間增加至逾9000例確診，每個階段有它的做法，只是早做準備，但是更重要的要從全球的疫情來看，哪些破口是讓台灣引以為鑑要去補強的，這才是重點。

侯友宜說，只要每個國人不要鬆懈，不要因為這幾天除了磐石軍艦確診個案外，都沒有確診案例傳出而讓自己放鬆下來，絕對不可以。對疫情一時的鬆懈，整個疫情的破口就會出現，所以每一步都要做到位、做到務實。

侯友宜強調，絕對不能用樂觀的方式來看，要戒慎恐懼、踏穩每一個腳步、守好每一條防線，要持續的守下去，讓全球的疫情跟台灣的疫情都能夠穩定下來，才能夠有條件來看待這件事情。

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(中時 )