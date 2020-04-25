清明連假部分景點人潮湧現，中央流行疫情指揮中心緊急發出簡訊提醒，五一勞動連假是否會因疫情取消受矚目。行政院長蘇貞昌今受訪表示，勞動節是既定的節日，只要大家依照指揮中心所訂的防疫作為，像是保持社交距離、勤洗手、自我防衛系統等，連假仍鼓勵民眾正常生活。至於五一連假交通管制，交通部長林佳龍說，針對風景區將進行車流管控、總量管制及分流，若車流超過總量一半，將會透過相關APP提出警示。

蘇貞昌指出，台灣已經連續12天沒有本土確診病例，五一勞動節將至，很感謝勞工朋友辛勞，且勞動節是既定節日，只要大家遵照指揮中心訂定的指引，保持社交距離、勤洗手等作為，相信當全世界都在鎖國封城，甚至禁止民眾出門的時候，台灣是非常少數可以正常生活、自由出入的國家，所以我們鼓勵民眾連假正常生活。

蘇貞昌說，休假跟出遊並不完全一樣，但出遊只要按照中央疫情指揮官陳時中給大家的報告，做好自主健康管理，依照規範來進行，既是保護自己健康，也減少社會負擔。

至於勞動節連假交通管制，林佳龍今受訪表示，交通部配合指揮中心只是，加強1968APP功能，提供用路人即時路況即超過150個熱點，連假車流人潮較多處，除周邊風景區進行車流管制，只要附近停車場停放車輛超過總量一半，就會透過APP發出警示後進行車流及總量管制。

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(中時 )