如果費德勒(Roger Federer)和喬柯維奇(Novak Djokovic)「合體」成一人會變得多強？喬帥最近與好友莫瑞(Andy Murray)視訊聊天，他們提到把各領域最強的選手合在一起，其中喬帥評價「上網」功夫最好的就是費德勒。

「Roger(費德勒)是史上技巧最全面的選手之一，但我認為他的發球上網被大家低估也較少被談論。這招他在最艱困的比賽也能使出來，而且是拿來對付我們這種人(喬帥與莫瑞都是接發球的頂尖高手)。他不太怕回擊，特別是在球速快的場地，他還能藉此打亂對手節奏。」

只是相較於貝克(Boris Becker)這類以發球上網為主要武器的選手，費德勒多半用來奇襲而顯得不那麼凸出，可能容易被低估。費德勒的打法比較接近老前輩「草地王」山普拉斯(Pete Sampras)，強大的發球與靈活的全能型打法。

費德勒曾說：「我跟每個現役球員交過手，居然沒人會發球上網，這令我心驚。」他感嘆這一門武功恐怕要失傳了。

(中時電子報)