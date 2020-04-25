新冠肺炎持續升溫，不少地方縣市首長擔心疫情擴散，已經開始進行「封城」相關兵棋推演，但此舉是否與中央不同調？北市副市長黃珊珊表示，沒有不同調的問題，也並非所謂的封城，是在考慮下一步擴大管制需要的演變。

黃珊珊表示，不可能由地方政府決定封城不封城，所以叫做擴大管制，而擴大管制有幾個標準，第1個是已經有社區感染且群聚性，第2個已經有發生醫院的院內感染，第3個是本土病例大於境外移入的情況下，這個叫做可能下一步的區域擴大管制。

黃珊珊指出，這在3個前提之下，才會看是不是要限制民眾的生活、上班，然後公共運輸該怎麼應對，接下來政府部門如何維持正常運作，所以是一個預想有這樣的情境來做一些設定。

黃珊珊強調，「各地方政府部署下一步，不希望造就任何的恐慌」，兵推都是在做所謂的情境設定後，我們有哪些應對做法，所以兵推內容大概會是以擴大感染的三個條件的情況下，我們醫院要、社區要怎麼辦，然後相關的政府的運作，這並非不是所謂的封城。

此外，對於北市實名制口罩智慧販賣機備受爭議，而口罩3.0政策上路，由於付款方式更多元，地點更便利，外界質疑販賣機可能被打敗。台北市長柯文哲日前信心滿滿認為，不會被打敗，因為3.0每一次還要扣7元。

對此，黃珊珊指出，這是目前為止台北市自行來吸收這些相關的成本，中央到地方都是希望增加所謂口罩多元取得的管道，這些管道不互相衝突，有些民眾的確是需要馬上買馬上拿到，口罩販賣機仍在試辦階段，昨天有親自到萬華去，發現那邊民眾仍是習慣拿到現貨，因為有很多老人家連ibon都不會用，他們也反映說可以用這樣的機器，只要使用悠遊卡就可以買口罩。

黃珊珊認為，每個地方有不同的需求，需要看試辦結果來做判斷，如果都用3.0的話，那藥局也可以不要賣了呀，重點在於，怎樣讓這些多元管道，讓不同需求的民眾都能透過他最方便的方法拿到，台北市政府目前試辦，3個點目前經費是30萬。

(中時 )