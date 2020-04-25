據《東洋經濟》報導，今年風靡全球的任天堂Switch遊戲機，日本境內民眾想買都買不到，日本大型家電量販店Big Camera於4月21日舉辦Nintendo Switch預購當日，伺服機一時負荷不了。Nintendo Switch的缺貨是因為新冠肺炎爆發後，組裝代工廠鴻海、Hosiden的中國工廠產能至今仍無法全面恢復正常，加上遊戲軟體《集合吧！動物森友會》熱賣，因此任天堂決定6月前緊急擴產2200萬台。

受惠疫情宅經濟，家庭用Nintendo Switch或平價版的Nintendo Switch Lite，無論實體店或線上已經缺貨一個多月；一台未開封的新品Nintendo Switch、日本定價32978日圓，轉賣價可炒到1.5～3倍之高。

《東洋經濟》指出，缺貨的原因之一是因為組裝代工廠鴻海、Hosiden，自新冠肺炎爆發後，從2月開始中國工廠即無法正常生產，至今仍未達百分之百的產能。

另外，原訂去年6月發行的《集合吧！動物森友會》延到今年3月發表時，正值全球實施居家禁令，人們在家打遊戲，讓Switch銷量比前年3月同期多3倍，在全球各地瘋狂追單之下，任天堂緊急下令增產2200萬台（比去年同期產量多一成）。

由於Switch已經發行4年，市場擔心一旦熱度消退，增產一成會不會造成庫存？ACE經濟研究所專家安田秀樹認為，到6月前都不用擔心庫存問題，因為目前連手機生產也搶用記憶體DRAM的情形下，Switch能夠增產一成已經是極限。

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(中時電子報)