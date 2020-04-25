新北市23歲吳姓女子才剛大學畢業，擁有精緻臉蛋和D罩杯姣好身材，她近日因疫情關係找不到工作，日前在交友軟體上認識1名「女網友」，該網友誆稱自己是攝影師，正在徵美模外拍，女子不疑有他而脫衣視訊，此後發現對方是男性憤而報警，板橋警分局現已介入調查，將盡快找到這名「渣男」。

網友被拆穿後還傳訊息給吳女求情，吳女仍決定提出告訴。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳女外型十分亮眼，但她身為新鮮人，工作受到疫情影響，求職時屢屢碰壁，只能待業在家。而她日前使用交友軟體認識一位「女網友」，雙方相談甚歡，該網友告知目前公司在徵外拍模特，女子符合相關條件，但需視訊才能進一步審視，錄取後將獲得高薪。

苦於求職不順的吳女頓時大喜過望，又認為對方是女性而放下心防，當下便答應視訊，更在對方要求下僅著內衣，但網友隔日又要求吳女再次脫衣，被害人驚覺不對而質疑，對方也瞬間翻臉。

「你昨天的內衣照我已經截圖了，你不脫我就要放上網路。」該網友出言恐嚇，以其私密照片威脅，要求吳女配合，但吳女態度強硬，表示照片流出必定提告，吳女此時也發現該網友竟是男性，對方見百口莫辯，坦承是因用變聲器假裝女聲，進而方便親近吳女，吳女則立刻封鎖該網友，並報警處理。

板橋警分局偵查隊長林子翔警呼籲，網路上許多可下載的變聲軟體，可輕易讓人「變男聲變女聲」，隨心所欲，加上現在許多人大頭貼都是盜用俊男美女照，因此在交友過程中，對方身分是男是女無從判斷，奉勸交友過程中，不要任意與陌生人開啟視訊，甚至傳送私密照片，否則很可能遭截圖散布不雅照，後悔莫及，而散播不雅照也涉及刑法235條「散布猥褻物品罪」，可處2年以下有期徒刑，拘役或科或併科9萬元以下罰金。

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(中時電子報)