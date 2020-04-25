男星羅志祥被前女友周揚青爆料，私下喜愛約炮、性生活荒淫無度，其中包括找兄弟一起做「多人運動」，讓粉絲大為吃驚；隨後有知情人士爆料，「幫主」特別喜歡巨乳奶妹，吃剩的就讓給「Party幫」其他成員。羅志祥從以前就有所謂的「Party Boys」幫，名單也被一一挖出來，除了大根之外，還有許多藝人，早期包含衛斯理、小鬼，都是幫內成員。

一名網友在PTT八卦板以創板人身分發文，表示自己的朋友曾參加過「Party幫」，由於成員可以撿幫主挑剩的奶妹，所以很忠心的跟著幫主。這名網友並表示，由於新冠肺炎疫情影響，幫主才會從大陸返台，不過現在的奶妹沒有以前乖，之前的宜蘭乳池肉林趴才會曝光。他指出，自從幫主公布有正牌女友之後，許多參加派對的奶妹，將目標移往幫內其他成員身上，讓他相當不開心，所以會更換成員名單。

小鬼黃鴻升（右）曾和亞洲空幹王羅志祥一同主持節目。（圖／翻攝angietse YouTube）

消息一爆接一爆，許多網友也開始挖「Party幫」的成員到底有誰。據《ETtoday》報導，以羅志祥為首的「Party Boys」，其實是他和好兄弟自取的兄弟團名稱，早期歐漢聲、小鬼、衛斯理都曾是成員。從羅志祥後來貼的照片中，可看到小方、小葦、紅毛、軟軟、山姆等成員，大約每月會聚會一次；近年來，羅志翔則較常與大飛、大根稱兄道弟。

曾是「Party Boys」一員的小鬼，曾公開說：「我以為我是Party Boy，但有一天就不是了。」羅志祥更曾在節目上直接對小鬼攤牌，說自己曾在廁所內偷聽到小鬼說他「膚淺」，害他只能躲在廁所獨自哭泣。

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(中時電子報)