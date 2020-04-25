羅志祥（小豬）和周揚青9年情逝，但兩人分手分得難堪，他遭前女友踢爆，和「旗下女藝人」有不正常關係，由於他旗下女藝人只有愷樂一人，外界紛紛把矛頭全都指向她。由於分手醜聞鬧太大，有網友就翻出，愷樂爸爸曾在2011年時，就在小豬主持的《娛樂百分百》節目上，一出場就劈頭指著羅志祥問：「什麼時候下聘？」；2016年時更在女兒愷樂主持的《食尚玩家》節目爆料，羅志祥曾多次來家裡，兩人關係匪淺，似乎不是空穴來風。

愷樂爸爸曾在《娛樂百分百》節目上劈頭就問羅志祥「什麼時候下聘？」，現在更印證羅志祥與愷樂關係匪淺。（圖／翻攝YouTube）

2011年初，羅志祥和周揚青剛交往，但有網友搜出愷樂的爸爸，曾在2011年9月時，受邀上《娛百》替愷樂慶生。當時愷樂才剛加入主持陣容，和羅志祥也算是首次合作，但愷樂爸才一出場，劈頭先對愷樂說：「我來問他一句話！今天妳（愷樂）生日吼～送禮物唷！」接著對著羅志祥追問：「什麼時候下聘？！」羅志祥表情瞬間尷尬，愷樂則趕緊打圓場說：「爸爸好愛做效果！」愷樂與羅志祥的「友好」關係不只這一樁，愷樂爸爸在2016年時，曾和女兒一起上《食尚玩家》錄影，他被問到愷樂是不是和羅志祥在一起？看起來不加思索就直接爆料：「看過羅志祥去我家很多天」，讓愷樂當場尷尬又崩潰，趕緊要爸爸別再說了。

愷樂爸爸曾在錄《食尚玩家》節目時，爆料看過羅志祥去他家很多天。（圖／翻攝YouTube）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)