縣府委外經營的竹北國民運動中心和縣立游泳館，因應新冠肺炎疫情從本月11日起休館，經過半個月後，縣府考量疫情與民眾生活正常秩序並重，決定進場採取實制等防疫措施，27日重新開放，恢復正常營運。

縣府教育處表示，竹北國運中心和縣立游泳館閉館期間造成會員與民眾使用上的不便，27日重新開放後，相關防疫措施除加強環境消毒、入場量測體溫及落實實名制外，更採分區及全區人流總量管制，民眾可放心前往運動。

竹北國運中心全區進場人數上限1000人，健身房等密閉空間，規定使用人數上限75人，韻律教室依大小使用上限為15到30人，而縣立游泳館進場人數限350人。

營運廠商遠東鐵櫃鋼鐵廠公司表示，對持有票卡、場地預約及課程學員，將依停館天數予以展延，權益不受損，並請民眾能配合場館各項防疫措施，讓健康與防疫並重。

縣府指出，配合環保署指示與13鄉鎮市在3月25日成立防疫消毒大隊，這1個月來動員1百多人次及63部噴藥機具，完成209處場所消毒作業，並針對磐石艦染疫軍人足跡曾在湖口北上服務區及峨眉湖周遭，所有足跡點皆已完成消毒滅菌，並持續進行各場域防疫消毒工作。

(中時 )