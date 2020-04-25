高雄市長韓國瑜為保高雄不因海軍磐石艦成防疫破口，努力防疫，竟遭衛福部長陳時中三番兩次阻擾嗆聲！對此，國民黨台北市議員羅智強看不下去，直言高雄市政府努力疫調拚防疫，陳時中卻搞政治扯後腿！

羅智強今在臉書發文，先肯定陳時中防疫表現，台灣確診數低，可以肯定政府防疫，但不等陳時中每一件事都不能批評！從不讓小明回家，卻反控小明父母「丟包」小孩；明明紐約疫情比武漢嚴重，仍「嚴武漢、輕紐約」，擺明歧視滯武漢的台灣人民，任其自生自滅！

羅智強接著指出，全世界195個國家，有194個政府都依「不歧視原則」稱「新冠病毒」，只有陳時中和蔡英文堅持稱「武漢肺炎」，1450拿著陳時中的雞毛當令箭，全球出征不稱「武漢肺炎」的人，羅智強、柯文哲成了舔共代表，1450連林書豪都不放過

羅智強話鋒一轉，直言陳時中有許多決策、發言，都有很明顯的「傲慢分別心」，但任何人只要敢稍稍「逆時中」，就得被1450分筋錯骨！現在，對於磐石艦事件，高雄市政府努力疫調拚防疫，陳時中卻搞政治扯後腿！

羅智強更要陳時中不要拖高雄後腿！他稱，高雄市要對敦睦艦隊官兵進行疫調，多人不配合；高雄市求助中央，陳時中反向高雄開槍。說疫調必須親訪，不能電訪；再改口說先前有下令，叫他們別接不明電話。高雄市府揚言開罰，陳時中卻打高雄耳光，說接觸者「沒有法定義務」配合。讓高雄市無所是從！陳時中要當神就罷了，但可不可以多一點「神的佛心」，少一點「政治慢心」？

(中時電子報)