中選會副主委陳朝建25日南下高雄視察三民區港西里長補選，他也說明6月6日高雄巿長罷免會以防疫為優先，除了民眾投票要戴口罩、量體溫、手消毒，選務人員也帶上護目鏡，並依「公眾集會」、「社交距離」2大指引辦理。

陳朝建說，防疫措施從2月開始到現在，已經數度函頒各地選委會，而且愈做愈好，並採高規格辦理，另依中央流行疫情指揮中心要求的「公眾集會」、「社交距離」2大指引來做滾動式調整，該進一步加強的，就進一步加強。

中選會強調，各選務工作都訂有防疫計畫，投票所事先消毒，選民及工作人員都要戴口罩，投票所外另設簡易檢疫站，進入投票所前須量體溫、手消毒。居家隔離、居家檢疫者依傳染病防治法，不得進入投票所或參觀投票。

中選會指出，包括新北、桃園、高雄及嘉義縣等25日皆有里長補選投票，另從今年2月8日起至4月25日止，共已辦理4場鄉鎮市長補選、26場村里長補選，都採高規格的選務防疫措施，6月6日的高雄巿長罷免投票也一樣。

(中時 )