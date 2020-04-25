縣府爭取中央補助經費，將執行白地橋斜張鋼纜索力檢測。（羅浚濱攝）

縣府爭取中央補助經費，將執行新寮橋斜張鋼纜索力檢測。（羅浚濱攝）

去年10月1日南方澳大橋發生斷裂事件 ，引發社會關注橋梁檢問題，縣府配合中央協助縣市政府加速整建受損橋梁3年計畫，提案積極爭取「竹北市白地橋、舊港大橋與新寮橋斜張鋼纜索力檢測計畫」，日前獲交通部公路總局核定全額補助3百餘萬元執行。

縣長楊文科表示，這3座橋梁同屬斜張橋且鄰近海，邊腐蝕潛勢較高，有鑑於南方澳大橋的案例，實有檢測必要，去年12月向中央爭取全面檢測計畫，很高興獲得支持，讓縣府能以更精密的鋼纜索力檢測，維護民眾道路橋梁的使用安全。

舊港大橋、白地橋及新寮橋分在2009年和2012年竣工通車，使用年限雖不高，但白地橋鄰近頭前溪出海口，並銜接舊港大橋，平假日車流量大，而新寮橋距海岸線僅約2公里，屬半鹽害區域，中央共計核定補助311萬8千元，預計11月底前執行完成。

工務處長林鶴斯表示，檢測工作主要有3項，分別為索力檢測，端錨部分有封蓋部分進行內視鏡檢查，吊耳部分用應力波方法進行檢測鋼構材裂縫。

林鶴斯說，白地橋、舊港大橋4座主塔有56束斜張鋼纜，新寮橋單塔22束斜張鋼纜，共計檢測78束斜張鋼纜，鋼纜索力部份採用微振法檢測，使用振動計量測鋼纜振動訊號，以數據分析計算鋼纜索力值，徹底做好萬無一失的精密檢測工作。

(中時 )