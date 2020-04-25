上周，美國總統川普宣稱疫情好轉，5月1日起有些州可以解封的言論一出，喬治亞州不顧醫療專家反對，率先響應，宣布自周五（24日）起，刺青店、美甲沙龍、保齡球場及健身中心等「非必要行業」可恢復營業，下周一（27日）起餐廳可內用、電影院等娛樂場所也解封，此舉一出引發憂慮。

據《明報》報導，喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）未聽取醫生小組的建議，自行宣布周五起，讓刺青店、美甲沙龍、保齡球場等商舖重新恢復營業，但華盛頓大學一項研究模型卻顯示，該州應到6月22日才重開。

一度認為各州可陸續解封的美國總統川普，周四在白宮簡報會中改口，指出居家禁令不排除延長到5月1日之後，同時點名稱喬治亞州解封速度太快。

儘管喬治亞州宣布解封，但大型連鎖健身中心LA Fitness在聽取各方意見後，宣布目前還不會恢復營業。州內有些餐廳和美髮沙龍擔心失去客源，將陸續恢復營業，但表示已經做好社交距離、口罩、量體溫等防疫準備。

美國目前確診人數達86.9萬，死亡人數近5萬。紐約大學流行病學家愛潑斯坦（Joshua Epstein）指出，部分州聲稱疫情減緩解封，但實質玩弄數字，實際新增數字並無減少。

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(中時電子報)